Kozan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 29.10.2026 - 16:30 Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Plakası öğrenilemeyen M.K. (37) idaresindeki otomobil, Kozan-Kadirli kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
M.K, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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