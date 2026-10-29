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        Hastanede kızını vurmak isteyen baba polisin operasyonu ile yakalandı

        ADANA'da istismara uğradığını öne sürerek polise sığınan E.D., muayene için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Durumu öğrenip, tabancayla hastaneye giden babası M.D. (47), kızını vurmak istedi. Hastanede bir odaya saklanıp, polise direnen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Hastanede kızını vurmak isteyen baba polisin operasyonu ile yakalandı

        ADANA'da istismara uğradığını öne sürerek polise sığınan E.D., muayene için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumu öğrenip, tabancayla hastaneye giden babası M.D. (47), kızını vurmak istedi. Hastanede bir odaya saklanıp, polise direnen şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Polis merkezine giderek istismara uğradığını öne süren E.D., muayenesi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumu öğrenip, gece saatlerinde otomobiliyle hastaneye giden E.D.'nin babası M.D., tabancayla içeri girip, kızını vurmak istedi. Polis ekipleri, genç kızı koruma altına alarak hastane polis noktasına götürdü. Hastanenin camlarına tabancayla ateş eden M.D., binaya girerek izini kaybettirdi.

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        BOŞ BİR ODADA YAKALANDI

        Hastane polisinin anonsuyla bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Hastanede operasyon başlatan özel harekat polisi, sabaha karşı şüphelinin, Beyin Cerrahi Bölümü’ndeki boş bir odada olduğunu belirledi. M.D., polisin teslim olma çağrısına uymayıp, tabancayla ateş açtı. Ekipler, şüpheli babayı yakalayıp gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan M.D., emniyete götürüldü.

        Muayenesi yapılan E.D. devlet korumasına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor..

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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