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        Kızını hastanede silahla öldürmek isteyen baba, özel harekatın operasyonuyla yakalandı

        Adana'da cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulunan kızını hastanede öldürmek isteyen baba, hastanenin camlarına ateş açtı ve gece boyunda saklandı. Boş bir odada olduğu belirlenen baba, sabah saatlerinde özel harekat polisinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Kızını hastanede silahla öldürmek isteyen baba, özel harekatın operasyonuyla yakalandı

        Adana'da cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulunan kızını hastanede öldürmek isteyen baba, hastanenin camlarına ateş açtı ve gece boyunda saklandı. Boş bir odada olduğu belirlenen baba, sabah saatlerinde özel harekat polisinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşayan E.D.'nin cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulunmasıyla başladı. Polis ekipleri, genç kızı beden muayenesi için Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

        Hastaneye silahla geldi

        Durumu öğrenen baba M.D. (47), otomobiliyle hastaneye gelerek silahını çekip kızını öldürmek istedi. Polis ekipleri genç kızı kurtararak hastane içerisinde koruma altına aldı. Şüpheli baba ise hastanenin camlarına ateş açtıktan sonra içeri girerek izini kaybettirdi.

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        Gece boyu arandı

        Polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri, gece boyunca şüpheliyi bulmak için çalışma yürüttü. Sabah saat 07.00 sıralarında babanın, hastanenin beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada olduğu tespit edildi. Şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak baba, teslim olmak yerine silahla ateş açtı.

        "Özel harekat operasyonuyla yakalandı"

        Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D. gözaltına alındı. Genç kız ise devlet koruması altına alındı.

        Polis ekiplerinin, genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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