Adana'da trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mert Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mert Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.
Öğretmenler Bulvarı'nda 27 Ekim'de trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mert Aydın (33) için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenilen Aydın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.
Törene, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, AK Parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri de katıldı.
Öğretmenler Bulvarı'nda 27 Ekim'de Mert Aydın idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak tabela direğine çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.