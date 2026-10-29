Adana'da kızına silahla saldırmaya çalışan baba yakalandı

Adana'da kızına tabancayla saldırmaya çalışan baba, saklandığı hastane odasında özel harekat polislerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, E.D. muayene için kentteki bir hastaneye gitti.

Durumu öğrenen baba M.D. (47), otomobiliyle hastaneye giderek kızı E.D'ye tabancayla saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri, M.D'ye müdahale ederek E.D'yi koruma altına aldı.

Bunun üzerine hastanenin camlarına tabancayla ateş eden M.D. daha sonra binaya girerek izini kaybettirdi.

Polis ve hastane güvenlik görevlileri, şüphelinin hastanedeki boş odalardan birinde saklandığını belirledi.

Teslim olması yönündeki çağrıya ateşle karşılık veren M.D. bölgeye sevk edilen özel harekat polislerince yakalandı.

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Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.