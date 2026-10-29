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        Adana'da şiddetli yağış sonrası yol çöktü

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Adana'da şiddetli yağışın ardından yol çöktü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Adana'da şiddetli yağış sonrası yol çöktü

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı Adana’da şiddetli yağışın ardından yol çöktü.

        Adana'da saatler süren yağış sonrası merkez Çukurova ilçesindeki Ali Sepici Bulvarı’nda çökme meydana geldi. Bu sırada 01 BMJ 72 plakalı otomobil ile bir kamyonet çukura saplandı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Tekeri çukura düşen araçlar çekiciyle çıkarıldı. Yolun çökmesi nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

        Kent genelinde yağışın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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