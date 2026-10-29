Adana'da şiddetli yağış sonrası yol çöktü

Kent genelinde yağışın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

Adana'da saatler süren yağış sonrası merkez Çukurova ilçesindeki Ali Sepici Bulvarı’nda çökme meydana geldi. Bu sırada 01 BMJ 72 plakalı otomobil ile bir kamyonet çukura saplandı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

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