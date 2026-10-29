Feke'de düşen kayalar iş makineleriyle temizleniyor

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Tapan bölgesinde heyelan ve kaya düşmesine neden oldu. Yola düşen kayalar nedeniyle kapanan güzergahta Feke Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.