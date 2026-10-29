Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 8 kilo 562 gram esrar ele geçirildi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 562 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana’nın Ceyhan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 562 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Çiftlikler Mahallesi’nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda, 3 bidon içerisinde 1 kilo 600 gram, 4 siyah çöp poşeti içerisinde 6 kilo 800 gram ve 7 paket halinde 162 gram olmak üzere toplam 8 kilo 562 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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