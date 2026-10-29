Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 8 kilo 562 gram esrar ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda, 3 bidon içerisinde 1 kilo 600 gram, 4 siyah çöp poşeti içerisinde 6 kilo 800 gram ve 7 paket halinde 162 gram olmak üzere toplam 8 kilo 562 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

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