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        Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 8 kilo 562 gram esrar ele geçirildi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 562 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 8 kilo 562 gram esrar ele geçirildi

        Adana’nın Ceyhan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 562 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Çiftlikler Mahallesi’nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramalarda, 3 bidon içerisinde 1 kilo 600 gram, 4 siyah çöp poşeti içerisinde 6 kilo 800 gram ve 7 paket halinde 162 gram olmak üzere toplam 8 kilo 562 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

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        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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