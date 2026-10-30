Unutulmaya yüz tutan el yapımı gazoz lezzetini yaşatmaya çalışıyor

Adana'da 35 yıldır el yapımı gazoz hazırlayıp satan 61 yaşındaki Hacı Alyaput, geleneksel gazoz yapımını yaşatmaya çalışıyor.

Mesleğini 35 yıldır sürdüren Hacı Alyaput, el yapımı gazoz hazırlamak için özel hazneye buz, soda, limon suyu ve çilek aroması ekliyor. Malzemeleri bir araya getiren Alyaput, karışımı basınçlı sistemden geçirerek gazoz haline getiriyor. Hazırlanan el yapımı gazozlar, soğuk şekilde vatandaşlara servis ediliyor. Yıllardır aynı mesleği yaptığını belirten Alyaput, bu iş sayesinde 4 çocuğunu büyüttüğünü kaydetti.

"Bu işi amcalarımızdan öğrendik"

Hacı Alyaput, mesleğini severek yaptığını söyleyerek, "Eskiden bu işi yapan kişiler vardı ancak şimdi çok nadir bulunuyor. Bizden sonra da olmayacak gibi duruyor. Bu işi amcalarımızdan öğrendik. Onlar 1970 yılından bu yana yapıyordu. Buzu, aromasını, şekerini ve aromasını hazırlayarak yapıyoruz. Doğaldır ve katkı maddesi yoktur" dedi.

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Şimdiye kadar herhangi bir şikayet almadığını ifade eden Alyaput, "Bu mesleği yaparak çocuklarımı büyüttüm ve evlendirdim. Gazozumun içerisinde buz, soda, aroma ve karbon var. Hepsini bir araya getirip basınç verince gazoz haline geliyor" şeklinde konuştu.

"Bu tadı herkese tavsiye ederim"

Müşterilerden Onur Yıldız ise el yapımı gazozu çok sevdiğini dile getirerek, "Abiyi uzun zamandır tanıyoruz. İlk günden bu yana lezzeti değişmedi. Tadı da son derece güzel. Bu tadı herkese tavsiye ederim. Markette satılanlar şişkinlik yapıyor ancak bu tamamen doğal olduğu için böyle bir sorun yok. Adana'da bunu yapan başka birini görmedim" ifadelerini kullandı.

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"İlk defa el yapımı gazoz içiyorum, çok beğendim"

Irmak Yıldız ise el yapımı gazozu ilk defa denediğini aktararak, "Çok güzel, herkes gelsin denesin. İlk defa el yapımı gazoz içiyorum, çok beğendim. Herkes gelip denemeli. El yapımı gayet güzel ve doğal" diye konuştu.