Sokak ortasında havai fişek patlattılar; balkon ve araçlara zarar verdiler

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77079 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz gençlerin bulunduğu 2 otomobil, ara sokakta durdu. Araçtan inen kişiler, yolun ortasına havai fişek düzeneği kurup ateşledi. Patlayan havai fişekler çıkardığı gürültüyle çevreye rahatsızlık verirken, kıvılcımlar evlerin balkonlarına ve park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi. Şüpheliler daha sonra araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da kimlikleri belirsiz bir grup genç, sokak ortasında ateşe verdikleri havai fişekleri patlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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