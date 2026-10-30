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        Sokak ortasında havai fişek patlattılar; balkon ve araçlara zarar verdiler

        ADANA'da kimlikleri belirsiz bir grup genç, sokak ortasında ateşe verdikleri havai fişekleri patlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Sokak ortasında havai fişek patlattılar; balkon ve araçlara zarar verdiler

        ADANA'da kimlikleri belirsiz bir grup genç, sokak ortasında ateşe verdikleri havai fişekleri patlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77079 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz gençlerin bulunduğu 2 otomobil, ara sokakta durdu. Araçtan inen kişiler, yolun ortasına havai fişek düzeneği kurup ateşledi. Patlayan havai fişekler çıkardığı gürültüyle çevreye rahatsızlık verirken, kıvılcımlar evlerin balkonlarına ve park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi. Şüpheliler daha sonra araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Vatandaşların şikayeti üzerine olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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