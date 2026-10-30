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        Çukurova Belediyesi Başkanvekilliği'ne Sıtkı Keskin seçildi Seçim sonucuna göre belediye başkanlığı yeniden CHP'ye geri dönmüş oldu

        Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Sıtkı Keskin başkan vekili seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Çukurova Belediyesi Başkanvekilliği'ne Sıtkı Keskin seçildi Seçim sonucuna göre belediye başkanlığı yeniden CHP'ye geri dönmüş oldu

        Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Sıtkı Keskin başkan vekili seçildi.

        Çukurova Belediye Meclisi, Kozay’ın Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurova Belediyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlükler yapıldığı soruşturması kapsamında tutuklanması ve ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

        Toplantıda, CHP Sıtkı Keskin’i, Yeni Parti grubu Feramuz Oran’ı, Cumhur ittifakı ise aday göstermedi.

        Gizli oylamayla yapılan seçimin ilk üç turunda salt çoğunluğu alan aday çıkmadı. Dördüncü turda, Oran 17 oy alırken, 19 oy alan Keskin, Çukurova Belediye Başkan Vekilliği görevine seçildi.

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        "Bizim şiarımız ‘Beraber Çukurova’"

        Seçim sonrası Keskin, yaptığı konuşmada, "Tüm belediye meclis üyeleri iradeye sahip çıkmıştır. Elbette ki Çukurova Belediyesi tek başına olacak bir yönetimle yönetilemez. Bizim şiarımız ‘Beraber Çukurova’. Ayrımız, gayrımız olmadan Çukurova’nın her sokağına inerek Çukurovalıyla birlikte görevimizi en iyi şekilde yöneteceğiz. Hangi parti olursa olsun hepsinin fikirleri kıymetli olacak" diye konuştu.

        "Burası kolektif yönetilecek"

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise, "Az önce çok önemli bir seçim sonuçlandı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilmiş belediye başkanı, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’ne geldi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucu üstünlüğü bir kez daha tecelli etti. Belediye meclis üyelerimizin tamamına teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine ve bu seçmenin iradesine saygı gösterip oy veren herkese teşekkür ediyorum. Burası kolektif yönetilecek ve en iyi hizmeti yapmak için çaba gösterilecek" ifadelerini kullandı.

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        CHP'den seçilen Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, görevi başındayken Yeni Parti'ye geçmişti. Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Sıtkı Keskin'in başkan vekili seçilmesi ile başkanlık görevi yeniden CHP'ye geçmiş oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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