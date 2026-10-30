Kozan'da Cumhuriyet Bayramı kapsamında futbol turnuvası düzenlendi

Maçları Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, kurum müdürleri, davetliler ve veliler de takip etti.

Turnuva sonunda öğrencilere katılımlarından dolayı madalya ve hediye takdim edildi.

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