Kozan'da Cumhuriyet Bayramı kapsamında futbol turnuvası düzenlendi
Adana'nın Kozan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.
Giriş: 30.10.2026 - 15:24 Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.
Yunus Emre Ortaokulu'nda, öğrenciler arasında sportif rekabeti ve dayanışmayı artırmak amacıyla sınıflar arası futbol turnuvası gerçekleştirildi.
Turnuva sonunda öğrencilere katılımlarından dolayı madalya ve hediye takdim edildi.
Maçları Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, kurum müdürleri, davetliler ve veliler de takip etti.
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