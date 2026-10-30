Tekel bayisine silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 kişi, husumetli oldukları şahsa ait tekel bayisine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Saldırıda o sırada bölgede bulunan 2 kişi yaralanırken, motosikletle kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kasklı 2 kişi, motosikletle husumetli oldukları şahsa ait tekel bayisinin önüne geldi. Pompalı tüfekle dükkana ateş açan saldırganlar kaçarken, bayiyle herhangi bir ilgileri bulunmayan Ö.K.Y. ve Y.Ö. seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Polis ekipleri, 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.