Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da 3 tırda 8 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Adana'da 3 tırda 8 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Adana'da 3 tırda 8 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Adana'da 3 tırda 8 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Adana'da 3 tırda 8 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün bulunduğu belirlenen 3 tırı takibe aldı.

        Ekipler, tırları Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.

        Tırlarda 8 ton kıyılmış kaçak tütün bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        Polonya'da anayasal kriz
        Polonya'da anayasal kriz
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Peribacası faciasında can vermişlerdi... Yürek yakan detay ortaya çıktı
        Peribacası faciasında can vermişlerdi... Yürek yakan detay ortaya çıktı
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"

        Benzer Haberler

        Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Tekel bayisine silahlı saldırı: 2 yaralı
        Tekel bayisine silahlı saldırı: 2 yaralı
        Adana'da öğretmenin otomobiline molotoflu saldırı girişimi
        Adana'da öğretmenin otomobiline molotoflu saldırı girişimi
        Kozan'da Cumhuriyet Bayramı kapsamında futbol turnuvası düzenlendi
        Kozan'da Cumhuriyet Bayramı kapsamında futbol turnuvası düzenlendi
        Adanalı okçulardan büyük başarı
        Adanalı okçulardan büyük başarı
        Adana'da havai fişekli tehlikeli eğlence: Ateş parçaları araç ve evlere sıç...
        Adana'da havai fişekli tehlikeli eğlence: Ateş parçaları araç ve evlere sıç...