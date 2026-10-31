Adana'da 3 tırda 8 ton kaçak tütün ele geçirildi
Adana'da 3 tırda 8 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 31.10.2026 - 09:38 Güncelleme:
Adana'da 3 tırda 8 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün bulunduğu belirlenen 3 tırı takibe aldı.
Ekipler, tırları Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.
Tırlarda 8 ton kıyılmış kaçak tütün bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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