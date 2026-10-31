Firari suç örgütü üyesi, MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı

Yapılan teknik çalışmalar neticesinde söz konusu şüphelinin merkez Çukurova ilçesindeki bir evde saklandığı belirlendi. Ekipler eve yaptığı operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da ‘Bayğaralar' suç örgütü dosyasınca aranan bir şüpheli polis ve Milli İstihbara Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla yakalandı. Şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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