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        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Adana'da "avukat dinlenme alanı" açılışına katıldı

        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Adana Barosu tarafından adliyede yaptırılan "avukat bekleme ve dinlenme alanı"nın açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Adana'da "avukat dinlenme alanı" açılışına katıldı

        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Adana Barosu tarafından adliyede yaptırılan "avukat bekleme ve dinlenme alanı"nın açılış törenine katıldı.

        Sağkan, törende, Adana Barosunun vatandaşların adalete erişimi için mücadele eden bir hukuk kurumu olarak hizmet verdiğini söyledi.

        Adliyenin avukatların iş yeri olduğunu belirten Sağkan, "avukat bekleme ve dinlenme alanı"nın meslektaşlarına hayırlı olmasını temenni etti.

        Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin de açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından alanı gezerek incelemede bulundu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Törene, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü, Adana Barosu Başkanı Volkan Böke ve avukatlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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