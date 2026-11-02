Adıyaman Belediyesi iki yeni hizmet binasını açtı

Adıyaman Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ek Hizmet Binası ile Saha Amirliği binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

6 Şubat depremlerinde ana hizmet binası yıkılan, diğer hizmet binaları ağır hasar gören Adıyaman Belediyesi, yeni hizmet binalarını tamamlayarak hizmete aldı. Karapınar Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sanatçı Çelik Erişçi, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Deprem sonrası yaklaşık üç buçuk yıl boyunca konteynerlerde hizmet verdiklerini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Arkadaşlarımız yazın sıcağında, kışın soğuğunda konteynerlerde vatandaşlarımıza hizmet verdi. Bugün hem çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın daha rahat edeceği yeni hizmet binalarını açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin öz kaynaklarıyla yaklaşık 67 ayda tamamladığımız Ek Hizmet Binamızı çelik konstrüksiyon kullanarak depreme dirençli şekilde inşa ettik. Flamingo Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 750 metrekare kapalı alana sahip Saha Amirliği binamızı da hizmete sunuyoruz. Her iki yatırımımızı da belediyemizin kendi bütçesiyle gerçekleştirdik. Belediyemizin araç, iş makinesi, ekipman ve teknolojik altyapısını da güçlendirdik. Artık sadece Adıyaman merkeze değil, bütün Adıyaman'a hizmet verecek bir kapasiteye ulaştık. Bugün bu eseri Adıyaman halkıyla beraber, Adıyaman halkının parasıyla şehrimizin geleceğine bırakıyoruz. Buraya Adıyaman halkının imzasını bırakıyoruz. Her açtığımız yeni eser, bu kentte yaşayan insanların mutluluğu ve Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma mücadelesinin vücut bulmuş hâlidir. Deprem sürecinden bu yana Adıyaman'ı yalnız bırakmayan, dayanışmasını sürdüren sanatçı Çelik'e teşekkür ediyorum. Kendisi bu akşam Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda hemşehrilerimizle buluşacak" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve sanatçı Çelik Erişçi, katılımcılarla birlikte kurdele keserek iki binayı hizmete açtı. Açılışın ardından binalar gezildi.