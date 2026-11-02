Nemrut Dağı'na turist akını

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na yerli ve yabancı turistler yoğun ili gösteriyor.

'UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı’nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki 2 bin 206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki Tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Bol bol fotoğraf çeken ziyaretçilerden bazıları, ilk defa geldikleri için heyecanlı olduklarını ifade etti. Turistler, Arsemia, Eski Kahta Kalesi, Tarihi Cendere Köprüsü ve Karakuş Tümülüsü'nü ziyaret etti.