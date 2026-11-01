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        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da cadde ortasında kavga: 2 kişi birbirine girdi

        Adıyaman'da cadde ortasında kavga: 2 kişi birbirine girdi

        Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Adıyaman'da cadde ortasında kavga: 2 kişi birbirine girdi

        Adıyaman’da iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde, İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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