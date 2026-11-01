Adıyaman'da cadde ortasında kavga: 2 kişi birbirine girdi

Adıyaman’da iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde, İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.