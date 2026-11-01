Adıyaman'da yağış sonrası haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları artırıldı

Adıyaman’da etkili olan mevsimsel yağışların ardından karasinek ve diğer haşerelerin çoğalmasını önlemek amacıyla belediye ekipleri kent genelinde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağışların ardından haşerelerin üremesine elverişli hale gelen alanlarda çalışma başlattı. Özellikle süs havuzları, inşaat temelleri ve su birikintilerinin bulunduğu noktalarda gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarıyla haşerelerin üreme alanları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kent genelinde riskli noktaları belirleyen ekipler, durgun suların oluştuğu alanlarda düzenli kontroller gerçekleştirerek ilaçlama uygulamalarını sürdürüyor. Çalışmalarla haşere popülasyonunun artmasının önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması hedefleniyor.

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Yağışların ardından haşerelerin üreme riski taşıyan alanlarda ekiplerin çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Son yağışlarla birlikte haşerelerin üreme riskinin bulunduğu alanlarda kontrollerimizi ve ilaçlama çalışmalarımızı artırdık. Özellikle süs havuzları, inşaat temelleri ve su birikintilerinin oluşabileceği noktalara öncelik veriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.