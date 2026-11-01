Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Samsatlı Lukianos Felsefe günleri sona erdi

        Samsatlı Lukianos Felsefe günleri sona erdi

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, Antik Çağ'ın önemli filozoflarından Samsatlı Lukianos'un düşünce dünyası, hiciv anlayışı ve Batı felsefesine etkilerinin ele alındığı Felsefe günleri, akademisyenlerin katıldığı sunum ve değerlendirmelerin ardından tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Samsatlı Lukianos Felsefe günleri sona erdi

        Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, Antik Çağ’ın önemli filozoflarından Samsatlı Lukianos’un düşünce dünyası, hiciv anlayışı ve Batı felsefesine etkilerinin ele alındığı Felsefe günleri, akademisyenlerin katıldığı sunum ve değerlendirmelerin ardından tamamlandı.

        Samsat Belediyesi’nin katkılarıyla Samsatlı Lukianos Felsefe Platformu tarafından "Hiciv Filozofu Olarak Samsatlı Lukianos" temasıyla düzenlenen program, Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Belediye Başkanı Halil Fırat, Yargıtay Üyesi Dr. Hamit Yelken, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Samsatlı Lukianos Felsefe Platformu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çevik ve Belediye Başkanı Halil Fırat’ın açılış konuşmalarıyla başlayan program, iki oturum halinde devam etti.

        REKLAM

        Doç. Dr. Mehmet Türkan’ın yönettiği "Tarih, Felsefe ve Eleştiri" başlıklı ilk oturumda, Prof. Dr. Mustafa Çevik "Tarih Biliminin Öncüsü Olarak Samsatlı Lukianos", Prof. Dr. Nesim Doru "Lukianos’un Antik Yunan Eleştirisi", Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu "Samsatlı Lukianos’un Felsefe Eleştirisi ve Tehâfüt Geleneği", Doç. Dr. Bekir Geçit ise "Lukianos Metinlerinde Mitlerin Önemi" başlıklı sunumlarını yaptı.

        Oturum arasında katılımcılara Samsat yöresine özgü çiğ köfte, sarımsaklı tavuklu pilav, hıtap, börek, tatlı, top helva, bulamaç, bayram taplaması ve kuruyemiş ikram edildi.

        Prof. Dr. Mustafa Çevik’in yönettiği ikinci oturumda ise Lukianos’un etik, hakikat ve hiciv anlayışı ele alındı. Prof. Dr. Mehmet Önal "Lukianos Sofist midir?", Prof. Dr. Emin Çelebi "Lukianos’a Göre Hakikat ve Etik", Doç. Dr. Yakup Yıldız Lukianos’un "Karun" diyaloğu üzerinden ahlak eleştirisi, Dr. Öğr. Üyesi Seyfettin İliter ise "Samsatlı Lukianos’ta Dalkavukluğun İronisi" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

        REKLAM

        Programın koordinatörlüğünü de üstlenen Doç. Dr. Mehmet Türkan, "Lukianos ve Batı Rönesansı" başlıklı sunumunda filozofun düşünce tarihindeki etkisini ve Rönesans dönemiyle ilişkisini değerlendirdi. Sunumların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı. Program, plaket ve belge takdimi ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        İlçede rutin belediyecilik hizmetlerini sürdürürken vatandaşların düşünce, bilinç, bilgi ve yaşam kalitesini artıracak çalışmalara da önem verdiklerini belirten Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, "Samsat’ın tarihsel ve kültürel değerlerini akademik çalışmalarla günümüz düşünce dünyasıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Safvan bin Muattal, Samsatlı Lukianos, Samsatlı Pavlus, Melikül Efdal Ali ve Antiokhos Theos gibi önemli şahsiyetleri akademik düzeyde ele alacağız. Samsat, birçok alanda öncü bir ilçedir" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü
        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü
        Adıyaman'da plakasız otomobil faciaya neden oluyordu
        Adıyaman'da plakasız otomobil faciaya neden oluyordu
        Adıyaman'da salıncaktan düşen çocuk yaralandı
        Adıyaman'da salıncaktan düşen çocuk yaralandı
        Adıyaman'da cadde ortasında kavga: 2 kişi birbirine girdi
        Adıyaman'da cadde ortasında kavga: 2 kişi birbirine girdi
        Adıyaman'da yağış sonrası haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları artırıldı
        Adıyaman'da yağış sonrası haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları artırıldı
        Çiftlik evindeki tartışmada silahla vurulan işçi karakola sığındı
        Çiftlik evindeki tartışmada silahla vurulan işçi karakola sığındı