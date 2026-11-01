Samsatlı Lukianos Felsefe günleri sona erdi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, Antik Çağ’ın önemli filozoflarından Samsatlı Lukianos’un düşünce dünyası, hiciv anlayışı ve Batı felsefesine etkilerinin ele alındığı Felsefe günleri, akademisyenlerin katıldığı sunum ve değerlendirmelerin ardından tamamlandı.

Samsat Belediyesi’nin katkılarıyla Samsatlı Lukianos Felsefe Platformu tarafından "Hiciv Filozofu Olarak Samsatlı Lukianos" temasıyla düzenlenen program, Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Belediye Başkanı Halil Fırat, Yargıtay Üyesi Dr. Hamit Yelken, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Samsatlı Lukianos Felsefe Platformu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çevik ve Belediye Başkanı Halil Fırat’ın açılış konuşmalarıyla başlayan program, iki oturum halinde devam etti.

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Doç. Dr. Mehmet Türkan’ın yönettiği "Tarih, Felsefe ve Eleştiri" başlıklı ilk oturumda, Prof. Dr. Mustafa Çevik "Tarih Biliminin Öncüsü Olarak Samsatlı Lukianos", Prof. Dr. Nesim Doru "Lukianos’un Antik Yunan Eleştirisi", Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu "Samsatlı Lukianos’un Felsefe Eleştirisi ve Tehâfüt Geleneği", Doç. Dr. Bekir Geçit ise "Lukianos Metinlerinde Mitlerin Önemi" başlıklı sunumlarını yaptı.

Oturum arasında katılımcılara Samsat yöresine özgü çiğ köfte, sarımsaklı tavuklu pilav, hıtap, börek, tatlı, top helva, bulamaç, bayram taplaması ve kuruyemiş ikram edildi.

Prof. Dr. Mustafa Çevik’in yönettiği ikinci oturumda ise Lukianos’un etik, hakikat ve hiciv anlayışı ele alındı. Prof. Dr. Mehmet Önal "Lukianos Sofist midir?", Prof. Dr. Emin Çelebi "Lukianos’a Göre Hakikat ve Etik", Doç. Dr. Yakup Yıldız Lukianos’un "Karun" diyaloğu üzerinden ahlak eleştirisi, Dr. Öğr. Üyesi Seyfettin İliter ise "Samsatlı Lukianos’ta Dalkavukluğun İronisi" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

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Programın koordinatörlüğünü de üstlenen Doç. Dr. Mehmet Türkan, "Lukianos ve Batı Rönesansı" başlıklı sunumunda filozofun düşünce tarihindeki etkisini ve Rönesans dönemiyle ilişkisini değerlendirdi. Sunumların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı. Program, plaket ve belge takdimi ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

İlçede rutin belediyecilik hizmetlerini sürdürürken vatandaşların düşünce, bilinç, bilgi ve yaşam kalitesini artıracak çalışmalara da önem verdiklerini belirten Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, "Samsat’ın tarihsel ve kültürel değerlerini akademik çalışmalarla günümüz düşünce dünyasıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Safvan bin Muattal, Samsatlı Lukianos, Samsatlı Pavlus, Melikül Efdal Ali ve Antiokhos Theos gibi önemli şahsiyetleri akademik düzeyde ele alacağız. Samsat, birçok alanda öncü bir ilçedir" diye konuştu.