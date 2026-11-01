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        Çiftlik evindeki tartışmada silahla vurulan işçi karakola sığındı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, evinde çalışan inşaat işçileriyle para meselesi nedeniyle tartışan şahsın açtığı ateş sonucu 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Çiftlik evindeki tartışmada silahla vurulan işçi karakola sığındı

        Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, evinde çalışan inşaat işçileriyle para meselesi nedeniyle tartışan şahsın açtığı ateş sonucu 1 işçi yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Kahta’ya yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Çataltepe köyü yakınlarında bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin A. ile evinde çalışan inşaat işçileri arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Sezgin A., oğlu Muhammet A.’dan evde bulunan tüfeği getirmesini istedi. Tüfeği alan Muhammet A.’nın ateş açması sonucu motosiklet üzerinde bulunan Hasan K. ayağından yaralandı.

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        Yaralanmasına rağmen motosikletiyle olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Hasan K.’ya arkadan iki el daha ateş edildi. Açılan ateş sonucu kalça, bel ve kol bölgesinden de yaralanan Hasan K., motosikletiyle Kahta ilçe merkezindeki polis karakoluna giderek yardım istedi.

        Karakolda yere yığılan yaralı için polis ekipleri sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hasan K., Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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