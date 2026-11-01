Adıyaman'da Gazze konulu panel düzenlendi

Adıyaman Üniversitesinde düzenlenen panelde Gazze'de yaşanan insani kriz, uluslararası hukuk, sivillerin yaşam hakkı ve uluslararası toplumun sorumlulukları ele alındı.

Adıyaman Üniversitesi Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Bedri Aydoğan, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Said Cevizli, belediye başkanları, yargı temsilcileri, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Gazze'de yaşanan insani krizi konu alan video gösteriminin ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş'in moderatörlüğünde panel başladı. Programda 2. ve 3. Dönem Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç, Yargıtay Üyesi Dr. Hamit Yelken, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Bulut ve İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ahmet Sait Öner konuşmacı olarak yer aldı.

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Panelde ilk olarak söz alan Şeref Malkoç, "Gazze ve Türkiye'nin Barış Vizyonu" başlıklı sunumunda Filistin topraklarında yaşanan gelişmeleri ve Gazze'deki saldırıların uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesini ele aldı. Malkoç, bölgede kalıcı barışın sağlanabilmesi için uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Yargıtay Üyesi Dr. Hamit Yelken, "Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi Bağlamında Yaşam Hakkı ve Gazze" başlıklı sunumunda, Gazze'de çocukların yaşam, eğitim, sağlık ve rehabilitasyon haklarının ihlal edildiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Nihat Bulut, "İsrail saldırılarının uluslararası insan hakları sözleşmeleri perspektifinde değerlendirilmesi" başlıklı konuşmasında Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan temel insan hakları belgelerini ele alarak sivillerin korunması ve uluslararası hukuk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konularında değerlendirmelerde bulundu.

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Av. Ahmet Sait Öner ise "Hukuk ve Ahlak Perspektifinden Boykot" başlıklı sunumunda boykotun hukuki ve ahlaki temellerini, toplumsal duyarlılık ve sosyal adalet açısından önemini anlattı.

Panelde ayrıca Gazze'de yaşanan insani dram, sivillerin ve özellikle çocukların yaşam hakkı, uluslararası hukukun uygulanması ve küresel toplumun sorumlulukları üzerinde duruldu. Program, katılımcıların konuşmacılara yönelttiği soruların yanıtlanması ve konuşmacılara belge takdim edilmesinin ardından sona erdi.