Gaziantep'te minibüs devrildi; 12 yaralı

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan minibüsün devrilmesi sonucu 5'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00’de ilçeye bağlı Karadağ geçidi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep-Adıyaman arası sefer yapan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 D 0099 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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