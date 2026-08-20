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        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kentte 18 Ağustos'ta Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında Ömer Tunç'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Abuzer A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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