Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 20.08.2026 - 17:09 Güncelleme:
Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kentte 18 Ağustos'ta Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında Ömer Tunç'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Abuzer A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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