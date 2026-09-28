Adıyaman'da ilk kez Radyasyon Onkolojisi hizmeti başladı

Tepe, hizmetin başlamasıyla kanser hastalarının tedavi için il dışına gitme ihtiyacının azalacağını belirterek, hastaların ailelerinden ve yaşadıkları şehirden uzak kalmadan tedavi olabilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Hizmet sayesinde daha önce ışın tedavisi için farklı illere gitmek zorunda kalan hastalar, tedavilerini artık Adıyaman’da sürdürebilecek.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nde Radyasyon Onkolojisi (radyoterapi) hizmeti hasta kabulüne başladı.

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