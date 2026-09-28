Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da ilk kez Radyasyon Onkolojisi hizmeti başladı

        Adıyaman'da ilk kez Radyasyon Onkolojisi hizmeti başladı

        Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nde Radyasyon Onkolojisi (radyoterapi) hizmeti hasta kabulüne başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Adıyaman'da ilk kez Radyasyon Onkolojisi hizmeti başladı

        Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nde Radyasyon Onkolojisi (radyoterapi) hizmeti hasta kabulüne başladı.

        Hizmet sayesinde daha önce ışın tedavisi için farklı illere gitmek zorunda kalan hastalar, tedavilerini artık Adıyaman’da sürdürebilecek.

        Merkezi ziyaret eden Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, sağlık çalışanlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Tepe, hizmetin başlamasıyla kanser hastalarının tedavi için il dışına gitme ihtiyacının azalacağını belirterek, hastaların ailelerinden ve yaşadıkları şehirden uzak kalmadan tedavi olabilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Türkiye şampiyonu milli kürekçi Emine Nur, Gençlik ve Spor İl Müdürünü ziya...
        Türkiye şampiyonu milli kürekçi Emine Nur, Gençlik ve Spor İl Müdürünü ziya...
        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Engelliler Nemrut Dağı Ören Yeri'ne çıktı
        Engelliler Nemrut Dağı Ören Yeri'ne çıktı
        Hasadına başlanan Çelikhan tütününde 9 bin ton rekolte bekleniyor
        Hasadına başlanan Çelikhan tütününde 9 bin ton rekolte bekleniyor
        Adıyaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Adıyaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Kahta'da uçurtmalar Filistinli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı
        Kahta'da uçurtmalar Filistinli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı