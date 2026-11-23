Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı kamerada
ADIYAMAN'da bir evin önüne park edilen motosikletin çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş: 23.11.2026 - 11:34 Güncelleme:
ADIYAMAN'da bir evin önüne park edilen motosikletin çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Evin kapısının önünde park edilen motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin motosiklete binip, ittirerek götürdüğü anlar yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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