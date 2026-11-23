ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. Ramazan Y.'nin kullandığı 01 KU 704 plakalı otomobil ile Onur Ö.'nün idaresindeki 46 AGH 936 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile E.Ö., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ramazan Y., yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.