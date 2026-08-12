Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram kubar esrar ile 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram kubar esrar ile 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, 1,5 kilogram kubar esrar ve 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
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