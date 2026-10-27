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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama

        ADIYAMAN'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 21:36 Güncelleme:
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama

        ADIYAMAN’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu suçlarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemede serbest kaldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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