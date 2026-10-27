Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama
ADIYAMAN'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
ADIYAMAN’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu suçlarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemede serbest kaldı.
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