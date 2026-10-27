Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında kaza yerinden kaldırıldı.

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