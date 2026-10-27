Kahta'da kadına yönelik şiddet ve çocukların korunması masaya yatırıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve İlçe Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve İlçe Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çetin Atalay, Kahta Belediye Başkanvekili Enver Dinçer ve kurum amirleri katıldı.
Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, alınan tedbir kararları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, çocukların korunması ve çocuklara yönelik risklerin değerlendirilmesi konuları ele alındı.
Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocukların korunması konusunda yürütülen faaliyetler görüşüldü.
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