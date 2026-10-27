Kontrollü patlatmalar uzun araç kuyruklarına neden oluyor

AdıyamanÇelikhan karayolunda yol yapım çalışmalarından dolayı yapılan kontrollü patlatmalar yoğun trafiğe neden oluyor.

Adıyaman Çelikhan karayolu Palanlı Köyü yakınlarında yol çalışmalarından dolayı yapılan kontrollü patlatmalar nedeniyle AdıyamanÇelikhan karayolu trafiğe kapatılıyor. Yolun kapatılmasıyla birlikte hem araç geçişlerine hem de yaya geçişlerine müsaade edilmiyor. Patlatmalar sonrası yola düşen kaya parçalarının da temizlenmesi sonrası yol yeniden trafiğe açılıyor. Patlatma ve yol temizleme çalışmaları süresinde AdıyamanÇelikhan karayolunda uzun araç kuyrukları meydana geliyor.

Vatandaşlar yol çalışmalarını sonuna kadar desteklediklerini ama patlatmaların trafiğin az olduğu saatlerde yapılmasının daha uygun olacağını belirtti.