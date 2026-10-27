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        Kontrollü patlatmalar uzun araç kuyruklarına neden oluyor

        AdıyamanÇelikhan karayolunda yol yapım çalışmalarından dolayı yapılan kontrollü patlatmalar yoğun trafiğe neden oluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Kontrollü patlatmalar uzun araç kuyruklarına neden oluyor

        AdıyamanÇelikhan karayolunda yol yapım çalışmalarından dolayı yapılan kontrollü patlatmalar yoğun trafiğe neden oluyor.

        Adıyaman Çelikhan karayolu Palanlı Köyü yakınlarında yol çalışmalarından dolayı yapılan kontrollü patlatmalar nedeniyle AdıyamanÇelikhan karayolu trafiğe kapatılıyor. Yolun kapatılmasıyla birlikte hem araç geçişlerine hem de yaya geçişlerine müsaade edilmiyor. Patlatmalar sonrası yola düşen kaya parçalarının da temizlenmesi sonrası yol yeniden trafiğe açılıyor. Patlatma ve yol temizleme çalışmaları süresinde AdıyamanÇelikhan karayolunda uzun araç kuyrukları meydana geliyor.

        Vatandaşlar yol çalışmalarını sonuna kadar desteklediklerini ama patlatmaların trafiğin az olduğu saatlerde yapılmasının daha uygun olacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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