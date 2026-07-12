Atatürk Barajı Göleti'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı Göleti'nde botunun alabora olması sonucu mahsur kalan kişi, polis dalgıç ekiplerince kurtarıldı. Erikdere köyü yakınlarında balık tutmak için gölete açılan M.E'nin botu, rüzgarın etkisiyle alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı polis dalgıç ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden alınan M.E, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

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