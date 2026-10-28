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        Bir yılda 7 kez üst geçitten atlamak isteyen şahıs, bu defa inşaatın tepesine çıktı

        Adıyaman'da, 2022 yılı içerisinde 7 defa üst geçitten atlamak isteyen şahıs bu defa inşaatın tepesine çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 01:21 Güncelleme:
        Bir yılda 7 kez üst geçitten atlamak isteyen şahıs, bu defa inşaatın tepesine çıktı

        Adıyaman’da, 2022 yılı içerisinde 7 defa üst geçitten atlamak isteyen şahıs bu defa inşaatın tepesine çıktı.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde yaşayan Aydın D. (28), isimli kişi 2022 yılı içerisinde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 7 defa üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Sürekli polis ekiplerince ikna edilerek indirilen şahıs aradan geçen 4 yılın ardından yeniden intihar teşebbüsünde bulunarak Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında bulunan inşaat halindeki bir binanın tepesine çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından şahıs ikna edilerek binadan indirildi. İnşaattan indirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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        Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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