Denetim sırasında polise mukavemet gösteren motosikletli gözaltında

Olay, Atatürk Bulvarı, Yeni Valilik Binası önünde meydana geldi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında, yüksek ses çıkararak çevreyi rahatsız ettiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet durduruldu. Kontrolde, motosiklette mevzuata aykırı şekilde abartı egzoz bulunduğu tespit edildi. Sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken, motosiklet çekici ile otoparka götürüldü. Öte yandan sürücü, denetim sırasında polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

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