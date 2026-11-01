Çelikhan Belediyesi, kilitli parke taşı çalışmalarını sürdürüyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde belediye ekipleri, kış öncesinde iki mahalleyi birbirine bağlayan Orman Caddesi'nde 15 bin metrekare kilitli parke taşı döşedi.

Çelikhan Belediyesi ekipleri, Yunus Emre ve Zafer mahallelerini birbirine bağlayan Orman Caddesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Mahmut Şahin, ilçede altyapı ve kilitli parke taşı çalışmalarını imkanlar doğrultusunda sürdürdüklerini belirtti.

Çalışmalarla caddeleri daha modern, güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"İlçemizde altyapı ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını planladığımız şekilde sürdürüyoruz. Yıl içinde kalan çalışmalarımızı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Ardından aynı kararlılıkla diğer mahallelerimizin yol ve sokaklarını da hizmete sunmaya devam edeceğiz."