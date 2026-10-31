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        Bozuk köy yolu sürücülerin tepkisine neden oluyor

        Adıyaman'da, uzun bir süredir bozuk olan köy yolu vatandaşların tepkisine neden oluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Bozuk köy yolu sürücülerin tepkisine neden oluyor

        Adıyaman’da, uzun bir süredir bozuk olan köy yolu vatandaşların tepkisine neden oluyor.

        Adıyaman merkeze bağlı Bebek köyünün bozuk yolu, sürücüleri ve köy sakinlerini mağdur ediyor. Yolun mevcut durumundan şikayetçi olan vatandaşlar, ulaşımda güçlük yaşadıklarını belirterek yolun bir an önce onarılmasını istedi.

        Bebek köyüne ulaşımı sağlayan yolun bozuk ve kullanışsız olması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Özellikle araçlarıyla yoldan geçmekte güçlük çektiklerini ifade eden sürücüler, yolun mevcut durumunun günlük ulaşımı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

        Köy sakinleri de yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini isteyerek yetkililere çağrıda bulundu. Yolun bir an önce düzenlenmesini talep eden vatandaşlar, ulaşım sorununun çözüme kavuşturulmasını beklediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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