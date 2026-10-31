Adıyamanlı çocuklardan voleybol şampiyonasında büyük başarı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden, Aile ve Sosyal Hizmetler Adıyaman İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar, elde ettikleri başarıyla yarı finale yükseldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada rakipleriyle karşı karşıya gelen Adıyaman temsilcisi, Aydın ve Eskişehir takımlarını 30'lık skorlarla mağlup ederek yarı finale katılmaya hak kazandı.

Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Adıyamanlı çocuklar, yarı final müsabakalarında mücadele etmek üzere Ankara'ya gidecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Adıyaman İl Müdürü Mesut Polat, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Sahada yüreklerini ortaya koyan, mücadeleden vazgeçmeyen tüm çocuklarımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bizlere bu gururu yaşatan çocuklarımızla gurur duyuyorum. İnşallah finale kalacaklarından eminim" dedi.

Adıyamanlı çocukların şampiyonada gösterdiği performans kentte sevinçle karşılanırken, takımın Ankara'da oynanacak yarı final müsabakalarında da başarılı sonuçlar elde etmesi bekleniyor.