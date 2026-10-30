Otomobillerin vitrin camına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Melisa Türk ile Ecrin Naile Tur, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Eyüphan Çavuş yönetimindeki 02 AEV 708 plakalı otomobil ile Melisa Türk yönetimindeki 35 BVD 59 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller kaldırıma çıkarak bir işyerinin vitrinine çarptı. Araçlar, işyerinde hasara yol açtıktan sonra durabildi.

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