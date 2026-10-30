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        Adıyaman'da sağanak etkili oldu

        Adıyaman'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 00:56 Güncelleme:
        Adıyaman'da sağanak etkili oldu

        Adıyaman'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kentte aralıklarla etkisini sürdüren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Bazı bölgelerde su seviyesinin kaldırımları aştığı görüldü. Atatürk Bulvarı, 2 ve 3’üncü çevre yollarında kimi sürücüler mahsur kaldı.

        İtfaiye ekipleri yağıştan dolayı mahsur kalan kişileri kurtarırken, kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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