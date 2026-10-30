Adıyaman'da sağanak etkili oldu

İtfaiye ekipleri yağıştan dolayı mahsur kalan kişileri kurtarırken, kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

Bazı bölgelerde su seviyesinin kaldırımları aştığı görüldü. Atatürk Bulvarı, 2 ve 3’üncü çevre yollarında kimi sürücüler mahsur kaldı.

Adıyaman'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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