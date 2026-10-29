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        Çarpışan otomobiller iş yeri vitrinine çarparak durabildi: 2 yaralı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller, bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 21:09 Güncelleme:
        Çarpışan otomobiller iş yeri vitrinine çarparak durabildi: 2 yaralı

        Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller, bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi.

        Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyüphan Çavuş yönetimindeki 02 AEV 708 plakalı otomobil ile Melisa Türk idaresindeki 35 BVD 59 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından savrulan otomobiller kaldırıma çıkarak bir iş yerinin vitrinine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılardan Melisa Türk ve Ecrin Naile Tur, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

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        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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