Adıyaman’da, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 34 AEC 255 plakalı motosiklet, yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda kayarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.