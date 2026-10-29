Kamyonet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Atmalı köyü yakınlarında meydana geldi. Şevket Sayım idaresindeki 28 NG 816 plakalı kamyonet, Mehmet Yetişkin idaresindeki 27 ZA 758 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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