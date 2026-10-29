Adıyaman'da 3. kattan düşen işçi ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Eskikahta Caddesi üzerinde Mahmut Durgut (38), 4 katlı binanın 3. Katından düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Durgut'a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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