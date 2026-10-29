Adıyaman'da sağanak etkili oldu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 29.10.2026 - 10:07 Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak nedeniyle kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı.
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