Tut'ta şiddetli yağış sele neden oldu

Tut ilçesinde akşam saatlerinde aniden etkili olan şiddetli yağmur, sele yol açtı. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçe merkezinde belediye ekiplerince çalışma yapıldı. Belediye personelleri iş makinelerinin yardımlarıyla sel sularının yönünü dere yataklarına yönlendirirken aynı zamanda ilçe merkezinde biriken sular ise tahliye edildi. Belediye ekiplerinin ilçede yaşanabilecek durumlarda karşı bekleyişleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.