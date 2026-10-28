29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen törende çelenk sunumunun ardından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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