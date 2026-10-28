Kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Türkiye Petrolleri yakınlarında Serkan D., idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yağmur nedeniyle ıslanan yolda kayganlaşma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Serkan D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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