Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde Erdem A. idaresindeki 02 AHC 174 plakalı motosiklet ile Bessan B. idaresindeki 02 LA 092 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücünün hastaneye gitmeyi reddetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.